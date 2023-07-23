Происшествия 23 июля 2023, 14:38 Колесо шасси лопнуло у самолета при посадке в Шереметьеве РЕН ТВ: у летевшего из Бишкека в Москву самолета лопнуло колесо при посадке в Шереметьеве РИА «Новости»

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Колесо шасси лопнуло у самолета «Аэрофлота» при посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Воздушное судно летело в Москву из Бишкека днем в воскресенье. По предварительной информации, в ЧП никто не пострадал.

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Официальных комментариев от «Аэрофлота» по поводу ЧП пока не поступало.

Ранее самолет Superjet 100 выполнял рейс из Минеральных Вод в Ереван. После взлета командир судна обнаружил, что фрагмент обшивки двигателя оторвался. Он принял решение вернуться в аэропорт. Пассажиров в сторону Армении успешно доставил резервный борт авиакомпании «Азимут».

В конце июня самолет загорелся на территории аэропорта Пулково. Очевидцы рассказали, что лайнер должен был отправиться в Объединенные Арабские Эмираты. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и ликвидировали возгорание. Инцидент повлиял на другие рейсы, которые оказались вынуждены кружить над воздушной гаванью до ликвидации ЧС.