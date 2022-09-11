Оторвавшееся колесо автобуса сбило женщину на остановке в Омске | 360°

Все новости

Спецоперация

11 сентября 2022, 12:21

Херсонские власти заявили, что город находится в полной безопасности

Происшествия

11 сентября 2022, 12:19

Оторвавшееся колесо автобуса сбило женщину на остановке в Омске

Реклама

Спецоперация

11 сентября 2022, 12:09

Экипаж Ми-35 сорвал попытку ВСУ навести переправу через реку Оскол

Спецоперация

11 сентября 2022, 11:55

Военные ВДВ уничтожили подразделение пехоты ВСУ боевыми машинами БМД-4М

Важное

11 сентября 2022, 11:49

Союзные войска не дали ВСУ переправиться через реку Северский Донец в районе Красного Лимана

Здоровье

11 сентября 2022, 11:45

Число госпитализаций из-за коронавируса сократилось почти вдвое за последние сутки

Происшествия

11 сентября 2022, 11:36

Водитель каршеринга протаранил три машины и перевернулся на юге Москвы

Мир

11 сентября 2022, 11:27

Air Moldova прекратила продажу билетов в Москву из-за запрета властей Молдавии

Общество

11 сентября 2022, 11:23

ЦИК сообщил о спокойной обстановке избирательной кампании в России

Происшествия

11 сентября 2022, 12:19

Оторвавшееся колесо автобуса сбило женщину на остановке в Омске

Жительницу Омска на остановке сбило оторвавшееся колесо автобуса

Читать 360tv в

Оторвавшееся автобусное колесо сбило женщину на остановке «Дом Туриста» в центре Омска. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Все случилось 10 сентября. За рулем автобуса № 323 был 32-летний мужчина, в салоне находились 12 пассажиров.

Реклама

Во время движения у машины оторвалось заднее колесо. Оно укатилось на 15 метров в сторону остановки и сбило женщину, которая ждала транспорта. Автобус проехал еще несколько метров без колеса и остановился.

Реклама

Видео с места происшествия появилось в группе «Инцидент Омск» соцсети «ВКонтакте».

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Из пассажиров автобуса никто не пострадал, уточнили в Госавтоинспекции.

ДТП

Автобусы

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама