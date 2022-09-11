Оторвавшееся колесо автобуса сбило женщину на остановке в Омске | 360°

Происшествия 11 сентября 2022, 12:19 Поделиться Telegram

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Viber Оторвавшееся колесо автобуса сбило женщину на остановке в Омске Жительницу Омска на остановке сбило оторвавшееся колесо автобуса

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Оторвавшееся автобусное колесо сбило женщину на остановке «Дом Туриста» в центре Омска. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Все случилось 10 сентября. За рулем автобуса № 323 был 32-летний мужчина, в салоне находились 12 пассажиров.

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Во время движения у машины оторвалось заднее колесо. Оно укатилось на 15 метров в сторону остановки и сбило женщину, которая ждала транспорта. Автобус проехал еще несколько метров без колеса и остановился.

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Видео с места происшествия появилось в группе «Инцидент Омск» соцсети «ВКонтакте».

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Из пассажиров автобуса никто не пострадал, уточнили в Госавтоинспекции.

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