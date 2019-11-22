  • Колесо оторвалось от грузовика и травмировало пешехода в Петрозаводске

    22 ноября 2019, 22:03

    Редакция сайта 360°

    В Петрозаводске грузовой автомобиль «потерял» два колеса, одно из которых ударило по голове пешехода. Об этом сообщило издание karelinform.ru.

    В сеть попала видеозапись с камеры наружного наблюдения, на которой видно, как от грузовика отлетают два колеса. Одно из них выкатилось на встречную полосу движения, а второе оказалось на тротуаре, где ударило по голове одного из пешеходов.

    По словам очевидца, удар был довольно сильный. В настоящее время причины происшествия устанавливаются. Как чувствует себя пешеход неизвестно.