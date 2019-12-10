Колесо отлетело у пассажирского автобуса на полном ходу в Челябинской области

По данным информагентства, водитель смог удержать автобус на дороге. Столкновения с другими машинами удалось избежать. По словам очевидцев, среди пассажиров находились дети.

«Может, болты не закрутили или еще что, все в шоке», — предположил свидетель.

«Дни.ру» заверили, что в результате произошедшего никто не получил каких-либо травм.