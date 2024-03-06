Происшествия 06 марта 2024, 10:13 Колесо от большегруза убило водителя эвакуатора в Тюменской области Водителя эвакуатора убило колесом большегруза на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск Пресс-служба ГИБДД Тюменской области

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На трассе под Тюмень — Ханты-Мансийск водителя эвакуатора убило отлетевшее колесо автомобиля «КамАЗ». Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на 35-м километре федеральной автодороги.

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У большегруза отпало колесо, металлический элемент влетел в форточку эвакуатора Tata. Покрышку колеса отбросило на разделительную полосу дороги. От полученных травм 38-летний мужчина, находившийся за рулем эвакуатора, скончался на месте. Второй водитель не пострадал.

Фото: пресс-служба ГИБДД Тюменской области

Автоинспекторы устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Самарской области произошло ночью смертельное ДТП. Три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика.