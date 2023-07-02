Происшествия 02 июля 2023, 19:46 Колесо обозрения «Солнце Москвы» остановилось с людьми в кабинах АГН «Москва»: колесо обозрения «Солнце Москвы» остановили для регламентных работ РИА «Новости»

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Посетители ВДНХ застряли в кабинах колеса обозрения «Солнца Москвы». Гостей эвакуировали в штатном режиме, об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу аттракциона.

В воскресенье, 2 июля, на ВДНХ остановили колесо обозрения «Солнце Москвы» из-за сработавшего защитного устройства. Посетителей высадили на посадочный вокзал. Сейчас специалисты проводят на аттракционе технические работы.

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«Причиной кратковременной остановки аттракциона стало срабатывание защитной автоматики в связи с некорректными показаниями параметров работы аттракциона. Система безопасности аттракциона дала команду на торможение», — пояснили представители «Солнца Москвы».

В пресс-службе добавили, что по правилам эксплуатации компании-производителя работники техслужбы колеса обозрения высадили гостей в штатном режиме на посадочный вокзал.

Ранее горожанам сообщили, что колесо обозрения высотой более 50 метров появилось в парке имени Толстого в Химках.