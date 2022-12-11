11 декабря 2022, 13:14
Колесо обозрения с пассажирами остановилось в Ярославле
МЧС: короткое замыкание привело к остановке колеса обозрения с пассажирами в Ярославле
Короткое замыкание привело к остановке колеса обозрения в парке Ярославля. Внутри поднявшихся на самый верх кабинок остались люди. Местные жители опубликовали во «ВКонтакте» фотографии с места происшествия.
"ВКонтакте"
Для спуска на землю пассажиров аттракциона на место прибыли спасатели. В региональном главке МЧС журналистам сайта 76.ru сообщили, что причиной остановки колеса стало замыкание в щитке управления.
Реклама
В ведомстве подчеркнули, что на колесе заняты две кабинки, в каждой из которых находился взрослый с ребенком. Повернуть колесо, для того чтобы выпустить пассажиров на землю, решили в ручном режиме.
Реклама
МЧС РФ
Реклама
Реклама