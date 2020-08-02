Колесо обозрения с людьми остановилось в Измайловском парке

Колесо обозрения с отдыхающими в кабинках остановилось в Измайловском парке на востоке Москве. Видеозапись с места ЧП появилась в соцсети «ВКонтакте».

В кабинках сломавшегося аттракциона сидят люди, они ждут, когда колесо вновь начнет движение. Некоторые кабинки во время остановки перевернулись, но в них отдыхающих не было.

Сотрудники пытаются запустить аттракцион. Не исключено, что в случае неудачи им придется позвонить в МЧС.

Катание на аттракционах не всегда завершается положительными эмоциями. Во всем мире были случаи, когда карусель ломалась прямо во время работы. «360» писал о топ-5 самых жутких поломок аттракционов.

В конце июля в Ижевске аттракцион «Тополь» замер на высоте многоэтажного дома. Отдыхающие около 20 минут провисели в воздухе. А от аттракциона «Веселые горки» в Набережных Челнах отвалилась часть кабины. В тот момент там находились люди.