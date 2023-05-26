Происшествия 26 мая 2023, 13:33 Колесо обозрения на ВДНХ остановилось вместе с людьми в кабинах SHOT: колесо обозрения «Солнце Москвы» остановилось на ВДНХ с людьми в кабинах Википедия

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Люди застряли в кабинах на внезапно остановившемся колесе обозрения «Солнце Москвы». Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Колесо остановилось более часа назад. Его прокручивают вручную и по очереди вытаскивают людей.

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По предварительным данным причиной остановки аттракциона стала резкая смена температур в Москве. В дальнейшем в причинах сбоя в работе самого большого в Европе колеса обозрения будут разбираться специалисты.

Высота «Солнца Москвы» 140 метров, в нем одновременно в 30 закрытых кабинках могут находиться до 450 человек.

В марте колесо обозрения на ВДНХ уже останавливалось вместе с пассажирами. Тогда одному человеку понадобилась медицинская помощь.