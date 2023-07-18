Происшествия 18 июля 2023, 15:34 Колесо обозрения на ВДНХ остановилось после удара молнии Колесо обозрения на ВДНХ остановилось с людьми в кабинках после удара молнии РИА «Новости»

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Колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ остановилось с пассажирами в кабинках. Как сообщил источник «360», это произошло из-за сильного ливня в столице.

По информации Telegram-канала Shot, в колесо обозрения перед самой остановкой ударила молния. Сейчас механизм докручивают вручную, чтобы спустить всех людей.

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Ливень в Москве продолжается около часа. За это время из-за сильных потоков воды подтопило станцию метро «Парк Культуры», магазин на Гоголевском бульваре и тоннель на юге города рядом с 27-м километром МКАД. Отменены или задержаны порядка тридцати самолетов в московских аэропортах.