Происшествия 29 марта 2023, 14:09 Колесо на полном ходу отвалилось у маршрутки в Иркутске

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Опасное ДТП произошло в Иркутске 28 марта. У микроавтобуса, следовавшего по маршруту 456, на полном ходу отвалилось колесо. В результате транспортное средство чуть не опрокинулось с моста. Об этом сообщил «КП — Иркутск».

Маршрутка направлялась от Центрального рынка в поселок Маркова. Около восьми часов вечера во время поездки по Новому мосту пассажиры услышали сильный треск, после чего автобус накренился. Одна из свидетельниц случившегося рассказала, что ситуация напугала многих пассажиров, ведь микроавтобус чуть не упал с моста.

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«Когда нас покосило, и мы начали приближаться к парапету, я увидела впереди колесо, которое ударилось об ограждение и упало. Тогда маршрутка начала тормозить, и мы кое-как остановились», — поделилась пассажирка.