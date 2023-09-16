Происшествия 16 сентября 2023, 13:19 Колесо лопнуло у готовившегося к вылету самолета в Пулково Telegram-канал «112»: у вылетавшего из Пулково самолета Cessna лопнуло колесо РИА «Новости»

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Готовившийся к взлету в санкт-петербургском аэропорту Пулково самолет Cessna не смог покинуть воздушную гавань из-за лопнувшего колеса. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным авторов сообщения, одну из взлетно-посадочных полос аэропорта перекрыли на время работы прибывших на место сотрудников экстренных служб. Самолет находится на рулежке. Данных о пострадавших нет.

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Кому принадлежит борт, авторы не сообщили. Компания Cessna занимается производством небольших двухместных самолетов, а также бизнес-джетов. Какая из моделей не смогла покинуть Пулково, неизвестно.

В середине июля самолет Cessna 208 Caravan во время посадки около польского села Хрцинно врезался в стоящий на месте ангар, где от непогоды укрывались участники местного авиаклуба.

На месте погиб пилот самолета, а также четыре человека, находившиеся в рухнувшем помещении. Травмы различной степени тяжести получили не меньше 20 человек.