27 апреля 2022, 23:37
Подросток в Нижегородской области погиб под колесами иномарки
На трассе в Нижегородской области сбитый иномаркой 15-летний подросток получил смертельные травмы.
Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД, на трассе «Ряжск — Нижний Новгород» возле деревни Теряево на трассу неожиданно выскочил подросток. Водитель не успел вовремя нажать на тормоз, и машина сбила подростка. Полученные им травмы оказались смертельными.
Почему-то подросток решил пересечь трассу в этом месте, хотя неподалеку был пешеходный переход.
Сейчас устанавливают обстоятельства трагедии.