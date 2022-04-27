facebook_pixel
    27 апреля 2022, 23:37

    Подросток в Нижегородской области погиб под колесами иномарки

    Арина Бобкова

    На трассе в Нижегородской области сбитый иномаркой 15-летний подросток получил смертельные травмы.

    Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД, на трассе «Ряжск — Нижний Новгород» возле деревни Теряево на трассу неожиданно выскочил подросток. Водитель не успел вовремя нажать на тормоз, и машина сбила подростка. Полученные им травмы оказались смертельными.

    Почему-то подросток решил пересечь трассу в этом месте, хотя неподалеку был пешеходный переход.

    Сейчас устанавливают обстоятельства трагедии.