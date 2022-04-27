Подросток в Нижегородской области погиб под колесами иномарки

На трассе в Нижегородской области сбитый иномаркой 15-летний подросток получил смертельные травмы.

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД, на трассе «Ряжск — Нижний Новгород» возле деревни Теряево на трассу неожиданно выскочил подросток. Водитель не успел вовремя нажать на тормоз, и машина сбила подростка. Полученные им травмы оказались смертельными.

Почему-то подросток решил пересечь трассу в этом месте, хотя неподалеку был пешеходный переход.

Сейчас устанавливают обстоятельства трагедии.