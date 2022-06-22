Несколько рабочих попали под колеса фуры в Перми

Несколько рабочих, которые наносили дорожную разметку, попали под колеса грузового автомобиля в Перми. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на группу «Мой город Пермь» в социальной сети «Вконтакте».

Авария произошла на трассе Пермь-Екатеринбург в районе села Фролы около четырех часов дня. В какой-то момент водитель фуры не справился с управлением, из-за чего произошло столкновение с автомобилями «Газель» и Mitsubishi, которые проводили работы по нанесению дорожной разметки. В результате иномарку отбросило на рабочего. Также травмы получил водитель «Газели».