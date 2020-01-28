Колеса 25 автомобилей прокололи в Пензе

Жители двора на проспекте Строителей пожаловались, что неизвестный мужчина повреждает колеса их машины острым предметом, который похож на нож.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали мужчину в возрасте 47 лет. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.