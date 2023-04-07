Важное 07 апреля 2023, 15:27 Колбы со ртутью обнаружили в одном из домов в центре Москвы Источник «360»: колбы со ртутью обнаружили в одном из домов в центре Москвы

Читать 360tv в

Неизвестные оставили две колбы со ртутью в одном из подъездов дома в центре Москвы. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Необычные находки нашли во втором подъезде дома на улице Садовая-Черногрязская. Объем каждой колбы составлял 0,7. Их запечатали, на место направилась специальная лаборатория. Все обстоятельства случившегося уточняются.