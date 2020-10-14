«Коктейль Молотова» бросили в екатеринбургскую поликлинику

«По запаху в бутылке находился либо бензин, либо ацетон», — рассказал инсайдер.

Дверь поликлиники загорелась, но охранникам удалось оперативно ее потушить. По одной из версий, неизвестные таким образом решили отомстить из-за того, что своевременно не получили медпомощь.

«Пока сложно сказать, кому и чем могло насолить медицинское учреждение. На место происшествия выезжали сотрудники территориального отдела полиции города. Факт преступления зафиксирован, в настоящее время проводится процессуальная проверка», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.