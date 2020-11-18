«Когда убьет, тогда приходите». Брат заколотой в Башкирии воспитательницы пожаловался на бездействие полиции

Брат воспитательницы, которую, предположительно, убил бывший муж, рассказал «360», что мужчина давно покушался на ее жизнь. Он и раньше жестоко с ней обращался, но погибшая просила родственников не вмешиваться.

«Он являлся моим зятем, они развелись. Всю жизнь он был как трутень. <…> Не работал, ничего не делал, вечно пьянствовал. Потом начал работать, съехали, дом построил <…>. Издевался над моей сестрой. Ладно, терпели, она сама просила не трогать его. Говорила, что отрезвеет, нормально все будет. Недавно поджег дом. Полиция никак не отреагировала. Гонялся по улице в то время с ножом за ней, пытался убить — не смог. Видеофиксация была, свидетели были. Его даже не задержали, поговорили и отпустили», — вспоминает брат.

По его словам, его даже не стали на 15 суток задерживать. А родственникам так и сказали: «Когда убьет, тогда и приходите, потом будем решать».

«Вот сейчас убил, теперь пусть решают. Это не человек. <…> Он должен мучиться всю жизнь», — заключил собеседник «360».

Убийство произошло в башкирском селе Старые Киешки. Очевидец Ирек Монапов рассказал «360», что в момент преступления слышал крики и какие-то разговоры незнакомцев.

«Визжали, крик был. Я думал, дети кричат, а это женщина выла. Больше ничего не слышал. Только как один парень другому говорит: „Они ни при чем, они ни при чем“. Вот и все», — рассказал он.

Очевидец добавил, что один мужчина был высокий и молодой, а другой постарше. Но так как он стоял далеко, четко разглядеть не смог. Монапов обратил внимание, что с другой стороны детского сада гуляли дети.

Во вторник, 17 ноября, мужчина напал на воспитательницу детсада и несколько раз ударил ее ножом. От полученных травм она скончалась. Следствие подозревает в содеянном ее бывшего супруга.