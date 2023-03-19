19 марта 2023, 16:20
Книги о Бандере и дивизии СС «Галичина» нашли в детской библиотеке в Херсонской области
Полиция обнаружила книги о Бандере в детской библиотеке в Херсонской области
Более 20 изданий, запрещенных для распространения на территории России, нашли в детской библиотеке в Скадовском районе Херсонской области. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа».
Среди книг экстремистского содержания оказались издания о жизни идеолога украинского националиста Степана Бандеры, псевдоисторическая литература о боевиках дивизии СС «Галичина». Это формирование действовало на стороне фашистов в годы Великой Отечественной войны.
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Хранились в библиотеке и идеологические книги запрещенной в России «Свидетели Иеговы»*, а также энциклопедии для детей с информацией об идеологах национализма.
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В разделе «Музыка» сотрудники правоохранительных органов нашли сборник песен украинских националистов. В настоящее время с обнаруженной противоправной литературой работают специалисты, заключили в ведомстве.
* «Свидетели Иеговы» — запрещенная в России экстремистская организация.
Полиция
Херсонская область
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