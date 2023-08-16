Происшествия 16 августа 2023, 10:25 Книга соболезнований пострадавшим от взрыва в Махачкале появится в Санкт-Петербурге

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Представительство Дагестана в Петербурге создало Книгу соболезнований в связи с трагедией в Махачкале. В ней любой желающий может поддержать теплыми словами пострадавших и их родственников. Об этом написал «Петербургский дневник».

Власти гарантируют, что после полного заполнения Книгу передадут в Министерство по национальной политике республики, а копию — в Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики.

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Напомним, вечером 14 августа в Махачкале произошло возгорание автосервиса, а после — взрыв заправки, расположенной неподалеку. В результате случившегося погибли 35 человек.