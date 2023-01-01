Происшествия 01 января 2023, 13:07 Клуб на воде затонул в новогоднюю ночь в Белграде Клуб на воде «Фристайлер» утонул в Белграде во время празднования Нового года Unsplash

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В новогоднюю ночь в Белграде пошел ко дну местный клуб на воде «Фристайлер», сообщила сербская газета «Вечерне новости». Один из посетителей заведения рассказал, что на плоту началась паника, несколько человек пострадали.

«Люди пытались выбраться и перепрыгнуть друг через друга, не было никаких указаний от охраны <…> был только один выход, это небезопасно для чрезвычайных ситуаций», — рассказал один из посетителей «Фристайлера».

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По его словам, заведение начало тонуть через несколько минут после наступления 2023-го года. Молодой человек отметил, что гости праздновали, веселились и прыгали — возможно, это и стало причиной ЧП.

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После того, как ночной клуб пошел ко дну, люди начали экстренно его покидать. Кто-то выпрыгивал в воду — прибывшие на место происшествия медики оказали помощь всем пострадавшим. Журналисты уточнили, что несколько человек получили незначительные повреждения, включая порезы.

Житель Сахалинской области решил проехать на внедорожнике по льду на реке. Из-за того, что лед не успел схватиться, Toyota Land Cruiser провалился в воду. Водитель успел выбраться и не пострадал.