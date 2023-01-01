Происшествия 01 января 2023, 05:04 Клуб на воде затонул в Белграде в новогоднюю ночь Клуб на воде «Фристайлер» затонул в Белграде в ночь на 1 января, есть пострадавшие Unsplash

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Белградский клуб на воде «Фристайлер» затонул в ночь на 1 января во время празднования Нового года. В результате инцидента жертв нет, пострадал один человек, сообщил портал 192.rs.

По данным СМИ, во время затопления сплава была проведена эвакуация. Одна девушка получила легкие травмы, ей оказались медицинскую помощь. На месте ЧП работает полиция. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

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В Белграде до сих пор пользуются популярностью клубы на воде, которые расположены на старых дебаркадерах, речных платформах и баржах. Однако эти места не проверяются ни пожарными, ни специалистами по технике безопасности.

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Ранее сообщалось, что в Праге в новогоднюю ночь полицейских пострадал от рук пьяного мужчины. Нападение произошло в тот момент, когда правоохранитель разнимал других людей.