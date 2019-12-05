Клинику акушерства и гинекологии Снегирева эвакуировали в Москве

Очевидцы сообщили об эвакуации московской клиники акушерства и гинекологии имени Снегирева на улице Еланского. Якобы поступило сообщение о минировании. Пациентов переводят в больницу имени Василенко на Погодинской, 1.

Никаких официальных комментариев в экстренных службах оперативно получить не удалось. По словам свидетелей, в роддом поступило сообщение о минировании здания. Администрация приняла решение об экстренной эвакуации персонала и пациенток. Сейчас всех переводят в Клинику пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии имени Василенко на улице Погодинской в Москве — это рядом, фактически через двор и дорогу.

Как сообщил с места корреспондент «360», внешне около одной и другой больницы все выглядит спокойно. Никакой паники не наблюдается. Возле зданий также не видно машин, которые принадлежали бы экстренным службам.

Пациенток и новорожденных детей доставили на машинах скорой помощи и распределили по палатам. Все они чувствуют себя хорошо, заверили сотрудники больницы. По предварительным данным, эвакуировали не более 100 человек. Прием врачей-гинекологов прекращен, посетителей не допускают в здание. Полиция сейчас работает на месте, проверяет все возможные версии.