24 декабря 2019, 20:16
Климатическая аномалия стала причиной пожара на Эльбрусе
Из-за нетипично теплой погоды склоны Эльбруса загорелись. Ветер разносил пламя возле села Верхний Баксан. Об этом сообщил телеканал «Рен ТВ».
По одной из версий, огонь охватил сухую траву возле села Верхний Баксан. С огнем быстро справились, но по сообщениям СМИ пламя может вновь разгореться в любой момент.
Горные склоны до сих пор остаются без снежного покрова, написало ИА НСН. Из-за этого начало горнолыжного сезона пришлось несколько раз откладывать. В итоге пришлось воспользоваться снежными пушками, сообщил портал «Утро.ру».