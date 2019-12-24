Климатическая аномалия стала причиной пожара на Эльбрусе

По одной из версий, огонь охватил сухую траву возле села Верхний Баксан. С огнем быстро справились, но по сообщениям СМИ пламя может вновь разгореться в любой момент.

Горные склоны до сих пор остаются без снежного покрова, написало ИА НСН. Из-за этого начало горнолыжного сезона пришлось несколько раз откладывать. В итоге пришлось воспользоваться снежными пушками, сообщил портал «Утро.ру».