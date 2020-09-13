Клиентка получила от «Яндекс.Лавки» ведерко с мочой. Компания винит курьера

Таксиста, который доставил клиентке «Яндекс.Лавки» вместе с заказом ведро с мочой, отстранили от работы. Он пока не выходит на связь, рассказали «360» в пресс-службе сервиса.

«Мы оперативно провели внутреннее расследование. На записях с камер видеонаблюдения со склада видно, что при сборке заказа и в момент передачи его водителю инородного предмета в пакете не было. Мы не прекращаем попытки связаться с водителем, который был назначен на этот заказ, чтобы выяснить его версию происшествия. Заказ был ночной», — пояснила директор пиар-службы «Яндекс.Лавки» Елена Новикова.

Также она добавила, что водителю заблокировали возможность выполнять заказы из «Яндекс.Лавки». Извинения клиентке, которая получила не то, что заказывала, принес лично генеральный директор сервиса Илья Красильщик.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что девушка вместе с заказом из «Яндекс.Лавки» получила ведерко с мочой.

Девушка обратилась за разъяснениями в «Яндекс.Лавку», и там началось расследование инцидента.