Эксклюзив 15 февраля 2023, 18:08 Клиент Wildberries избил менеджера после отказа заняться сексом Посетитель напал на менеджера Wildberries в Лыткарине после отказа в интимной близости

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Посетитель пункта выдачи товаров Wildberries в Лыткарино напал на менеджера после отказа заняться с ним сексом. Об этом пострадавшая рассказала «360».

Мужчина пришел в пункт выдачи под видом клиента и попросил отсканировать его QR-код. Менеджер установила, что товар посетителя находится в пункте в другом конце города.

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«После этого он попросил ручку и листок. Написал на нем свой номер телефона и слова: „Я тебя люблю“. Я ему сразу ответила, что замужем и попросила покинуть помещение», — рассказала девушка.

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Отказ не смутил клиента, после этого он начал убеждать менеджера, что не может без нее жить.

«Я его раньше-то ни разу не видела. Указала ему на дверь, мы вышли в зал. Тут он меня начал избивать. Успела отбежать в коридор, однако избиения продолжились и там», — пояснила она.

Девушка не исключила, что клиент находился под действием каких-то психотропных препаратов.

«Он представился Шухратом, больше не говорил ничего. Бубнил себе под нос на своем языке какие-то вещи, мол, свечку поставил за мою смерть и все такое. Я показала ему на камеры наблюдения и уже была готова кричать. За стенкой находится еще один магазин. После этого он убежал», — добавила он.

По словам менеджера, мужчина повредил ей лицо и бедро, нанеся кровоподтеки. Пострадавшая уже обратилась с заявлением в полицию, зафиксировав побои в больнице.

Следственный комитет по Московской области сообщил о начале доследственной проверки по факту нанесения побоев девушке.

По данным следствия, конфликт произошел 24 января. В ходе конфликта мужчина нанес менеджеру несколько ударов.