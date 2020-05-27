27 мая 2020, 20:54
Клиент ломбарда в Харькове пытался поджечь себя из-за телефона
Житель Харькова пытался поджечь себя из-за того, что ему не понравился новый телефон. Об этом сообщил портал «Свободная пресса» со ссылкой на областной центр коммуникаций ГУ Нацполиции.
Мужчина зашел в ломбард, где приобрел гаджет, облил себя бензином и попытался закурить. Сотрудникам полиции охраны удалось предотвратить возгорание.
«Времени на раздумья не было, поэтому мой напарник Денис Руденко сразу схватил гражданина за руки и мы вместе вывели быстро его на улицу», — рассказал полицейский Игорь Богуненко.
Ранее мужчина пытался вернуть непонравившийся ему телефон. Его попросили написать заявление на возврат, после чего он ушел и вернулся с канистрой бензина.