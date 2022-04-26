Клиент автоцентра в Москве сдал в ремонт машину со змеей

Сотрудники одного из автоцентров в Москве обнаружили в машине клиента змею. О неожиданной находке сообщил источник «360».

По его данным, ЧП произошло в ремонтном цехе автоцентра на Алтуфьевском шоссе. После того, как оказалось, что в автомобиле находится пресмыкающееся, машину закрыли. Все обстоятельства происшествия уточняются.

Накануне ядовитую змею поймали на детской площадке вблизи жилого дома на юго-востоке Москвы. По информации РИА «Новости», поимкой змеи на улице Гурьянова занимался дежурный расчет поисково-спасательного отряда.

После отлова змею передали работникам столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.