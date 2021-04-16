Клептомана задержали в Чите на очередной попытке воровства

Полицейские поймали ранее судимого местного жителя. Он планировал скрыться из ТЦ с краденым спортивным костюмом. Об этом сообщил «Царьград».

Мужчина снял костюм, который показался ему наиболее симпатичным, и попытался пройти мимо продавца, которого он толкнул. Через несклько минут машинам патрульно-постовой службы Железнодорожного района Читы передали ориентировку, поэтому грабителя задержали довольно скоро.

Во время личного досмотра у вора нашли спортивный костюм, который стоил 1400 рублей. Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде.