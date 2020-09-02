Клавишник группы «Ласковый май» скончался

Печальной новостью продюсер поделился на своей странице в Instagram.

«Саша Прико поддерживал меня в конфликте с Юрой Шатуновым, за что ему огромное спасибо. Царствие ему Небесное. Мы с его супругой Леной делали все возможное, чтобы спасти Сашу, но рак не позволил нам этого сделать. Я, со своей стороны, сделаю все возможное, чтобы достойно похоронить Сашу. О месте и времени прощания с Сашей Прико мы сообщим дополнительно», — написал Разин.

Клавишника «Ласкового мая» госпитализировали с подозрением на пневмонию в начале августа. Потом продюсер «Ласкового мая» Андрея Разин сообщил, что у Прико обнаружили коронавирус, но эта информация в итоге не подтвердилась. Позже выяснилось, что у Прико был рак. Об этом написал сайт «Дни.ру».