Певица Клава Кока попала в аварию под Ялтой

Девушка пояснила, что пыталась успеть доехать из аэропорта до места выступления. Но в результате попала в ДТП.

«Только что мы попали в первую в моей жизни аварию. Чуть-чуть болит голова и шея. Пытались успеть из аэропорта на мероприятие в Ялту. Вот такая вот „веселуха“», — поделилась певица.

После она Кока показала последствия аварии. На бампере машины видны вмятины и царапины.

«В общем, ребята, не торопитесь на дорогах и будьте осторожны», — привел цитату певицы «Царьград».

В ноябре прошлого года Клава Кока попала в больницу после возвращения из Израиля. Сначала она проходила лечение, а на дому, но после потери сознания ей стало хуже. Артистку срочно госпитализировали. По информации СМИ, тогда у нее диагностировали гнойную ангину и переутомление.