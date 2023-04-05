Эксклюзив 05 апреля 2023, 01:03 Классный руководитель выпавшей из окна самарской школьницы назвала слухами информацию о травле девочки Классный руководитель выпавшей из окна школьницы назвала слухами слова о травле девочки Freepik.com

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Исполняющая обязанности директора и классный руководитель выпавшей из окна ученицы в Жигулевске заявила «360», что информация о травле девочки со стороны других школьников пока не подтверждена. Она добавила, что обстоятельства произошедшего выясняются.

Трагедия произошла в школе № 14, семиклассница на перемене выпала из окна класса на четвертом этаже. Ученицу нашли лежащей под окнами кабинета. Девочку доставили в больницу с многочисленными травмами и переломами. Также врачи диагностировали внутренние кровотечения.

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По предварительным данным, причиной произошедшего могла стать травля и нападки со стороны учеников.

«Процессуальные действия пока ведутся, все выясняется», — отметила классный руководитель.

По поводу травли школьницы и. о. директора заявила, что это пока только слухи, которые не подтверждены. Однако в сети появилось видео, на котором мальчик бьет школьницу в живот под аплодисменты других учеников. Предположительно, девочку травили из-за поцелуя с одноклассником. Однако она не давала спуску обидчикам, из-за чего периодически случались драки.

СК по Самарской области возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства несовершеннолетнего».