Происшествия 10 февраля 2023, 21:50 Классная руководительница девочки, которая изрезала ножом одноклассницу, продолжит работать в школе Минобразования Подмосковья: слухи об увольнении учителя химкинской школы не подтвердились Телеканал «360»

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Информация об увольнении учительницы химкинской школы, где несколько дней назад одна из ее учениц изрезала ножом одноклассницу, не подтвердилась. Слухи опровергли в Министерстве образования Подмосковья.

В ведомстве сообщили, что Ольга Маслова, работавшая учителем математики, в понедельник выйдет на работу.

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Ранее стало известно, что родители учеников школы и выпускники школы, где произошел инцидент с поножовщиной между пятиклассницами, вышли на защиту учительницы. Они думали, что ее уволили, так как после ЧП женщина не вышла на работу.

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В Управлении по образованию администрации городского округа Химки рассказали «360», что Маслову отстранили от работы по личной просьбе в связи с морально-психологическим состоянием. Также там сообщили, что она написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Сочувствующие родители и бывшие ученики преподавательницы также были обеспокоены тем, что Ольге Масловой грозит уголовная ответственность по делу о халатности. Однако следователи опровергли эту информацию.