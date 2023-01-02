Происшествия 02 января 2023, 17:24 Кладбище сильно пострадало при обстреле ВСУ села Муром в Белгородской области Губернатор Гладков: на кладбище села Муром под Белгородом снаряды ВСУ повредили 15 могил РИА «Новости»

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Кладбище села Муром попало под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Часть снарядов при обстреле Мурома прилетела на кладбище. Не менее 15 могил повреждено», — написал глава региона.

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Он уточнил, что взрывы буквально выкорчевали ограды, из-за попадания осколков снарядов треснули памятники и могильные плиты. В середине недели территорию кладбища обследуют еще раз, чтобы наметить план восстановления.

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«Чем могли помешать ВСУ давно умершие люди, непонятно! Изверги, пытающиеся уничтожить память!» — подчеркнул Гладков.

Украинские военные атаковали село Муром в Белгородской области 2 января. При обстреле местные жители не пострадали. Осколки снарядов попали в два частных дома и припаркованный автомобиль.