01 октября 2021, 16:10
Кладбище разгромили в Хабаровске
В ночь на 1 октября вандалы разрушили свыше пятидесяти надгробий и памятников на центральном кладбище Хабаровска. Об этом сообщил портал transsibinfo.com.
В администрации Хабаровска отметили, что подобные действия происходят в городе не первый раз. Вандалы действуют по одном сценарию: бегут по кладбищу, толкают памятники и надгробия, некоторые из них падают и разбиваются. Поиском злоумышленников занимаются сотрудники правоохранительных органов.