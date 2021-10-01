Кладбище разгромили в Хабаровске

В ночь на 1 октября вандалы разрушили свыше пятидесяти надгробий и памятников на центральном кладбище Хабаровска. Об этом сообщил портал transsibinfo.com.

В администрации Хабаровска отметили, что подобные действия происходят в городе не первый раз. Вандалы действуют по одном сценарию: бегут по кладбищу, толкают памятники и надгробия, некоторые из них падают и разбиваются. Поиском злоумышленников занимаются сотрудники правоохранительных органов.