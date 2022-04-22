22 апреля 2022, 19:56
Кладбище организовали на частной территории в Ставропольском крае
В Ставропольском крае «Депутаты против коррупции» установили, что на частной территории хоронили умерших. Об этом свидетельствуют сделанные членами организации фотографии.
Как сообщает newstracker.ru, судя по табличке у входа на кладбище, оно муниципальное и его обслуживает администрация Ивановского сельсовета.
Но, судя по данным Росреестра, кладбище расположилось на особо охраняемой природной территории, причем, частной. А соседний земельный участок — сельхозназначения. То есть, рядом с «частным» кладбищем еще выращивают сельхозпродукцию, которая оказывается на столе у людей.