Китайцев испугала жестокость протестов в Гонконге

После митинга группа в несколько десятков человек, одетых в черное, с масками на лицах перегородила Prince Edward Rd West. Баррикады строили из всего, что могли найти — в ход пошла даже новая стиральная машина, украденная из магазина неподалеку.

Полиция не успевала реагировать на действия протестующих, даже несмотря на то, что участок находился рядом с местом событий. Пока полицейские разбирали завалы в одном месте, демонстранты строили баррикады в другом.

Мирные жители Гонконга безучастно наблюдали за тем, как вандалы разбивают палками светофоры, разбирают брусчатку и выворачивают дорожные знаки. Остановить разбушевавшихся протестующих никто не решался, боясь быть искалеченным или убитым — радикалы жестко реагируют на любые попытки помешать им.

По местному ТВ не раз показывали, как агрессивные демонстранты избивали людей до полусмерти под прикрытием зонтиков или поджигали коктейли Молотова.

70-летнего местного жителя, работавшего дворником, забили до смерти камнями за то, что он снимал действия радикалов на телефон. После этого родственники убитого написали открытое письмо протестующим, но ни одно западное СМИ не разместило это обращение.

В тексте письма родственники просят найти и выдать им убийцу. Про реакцию радикалов на обращение пока ничего не известно.

«Открытое письмо протестному движению Гонконга: сдайте убийцу 70-летнего дворника.

Уважаемые гонконгские протестующие.

Это трагический день. Невинный отец и дедушка был жестоко убит. Один из плоти и крови Гонконга, который работал всю свою жизнь, поддерживая Гонконг в чистоте и безопасности. Он был ранен в голову кирпичом, брошенным мятежником в черной рубашке, который скрылся с места происшествия.

Вот ваш шанс показать, что вы действительно любите Гонконг, поддерживаете верховенство закона и привержены „мирному протесту“, как вы неоднократно говорили. Не защищайте убийц, не помогайте им и не утешайте, не позволяйте им прятаться в ваших рядах, не позволяйте им носить ваши цвета и представлять вас. Вы можете поступить правильно и сдать ответственного за смерть, чтобы он предстал перед законом Гонконга.

Или вы можете скрыть их за черной рубашкой и маской. И испачкать коллективные руки вашего движения кровью пожилого мирного гонконгца.

Выбор за вами», — говорится в открытом письме.