Происшествия 01 марта 2023, 08:07 Китайский сухогруз затонул у берегов Сахалина Росморречфлот сообщил о затонувшем сухогрузе под флагом КНР в Татарском проливе у Сахалина РИА «Новости»

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Сухогруз под флагом Китая затонул у берегов Сахалина. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота.

ЧП произошло в Татарском проливе, в 42 морских милях от порта Ванино.

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«Затонул сухогруз Yong Xing 56, шедший под флагом Китая. На борту находился экипаж из 21 человека, все сошли на лед, их приняли на борт подошедшего судна. Пострадавших нет, все здоровы», — сообщили в пресс-службе.

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Сухогруз перевозил 29 тысяч тонн глинозема, находясь в 10-балльных льдах. В связи с поступлением воды в носовые цистерны и форпик, вечером 23 февраля экипаж подал сигнал бедствия.

К месту пребывания сухогруза прибыли сотрудники регионального филиала Морспасслужбы, который приступил к осмотру и околке льда вокруг него для проведения водолазного осмотра.

Несмотря на все усилия экстренных служб, сухогруз оставить на плаву не удалось.