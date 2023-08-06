Происшествия 06 августа 2023, 19:41 Китайские чиновники стали жертвами ликвидации последствий наводнений Три китайских чиновника погибли при ликвидации наводнений в провинции Цзилинь Unsplash

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В северо-восточной провинции КНР Цзилинь признали погибшими заместителя мэра города Шулань Ло Сюйдуна и еще двух муниципальных чиновников. Они стали жертвами работ по устранению последствий наводнений. Об этом сообщили в пресс-центре муниципального правительства провинции.

Поиски еще одного пропавшего чиновника продолжились, указали власти.

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Ранее Управление по борьбе со стихийными бедствиями заявило, что в Бангладеш, Индии и Китае случилось сильнейшее за последние 100 лет наводнение. Природная стихия уничтожила десятки тысяч зданий и автомобилей. Сотни тысяч людей погибли или пропали без вести, миллионы — лишились дома.

По данным Dhaka Tribune, такого потопа не наблюдали более 122 лет.

В Китае из-за проливных дождей крупное наводнение произошло в бассейне реки Чжуцзян, сообщило «Синьхуа».