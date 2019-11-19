Китайская семья стала жертвой роя ос: три человека погибли

Семья возвращалась с похорон родственника по тропинке в одной из деревень и стала жертвой нападения целого роя ос.

70-летняя женщина погибла на месте от анафилактического шока. Еще двое членов семьи 60 и 87 лет умерли уже в больнице. Остальных членов семьи госпитализировали. Их состояние оценивают как тяжелое.

Эксперты забрали осиное гнездо с места происшествия и устанавливают обстоятельства происшествия.