Китайская семья стала жертвой роя ос: три человека погибли
Семья из восьми человек пострадала от нападения агрессивных насекомых на прошлой неделе в Гуанси-Чжуанском автономном районе в Китае, сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Mirror.
Семья возвращалась с похорон родственника по тропинке в одной из деревень и стала жертвой нападения целого роя ос.
70-летняя женщина погибла на месте от анафилактического шока. Еще двое членов семьи 60 и 87 лет умерли уже в больнице. Остальных членов семьи госпитализировали. Их состояние оценивают как тяжелое.
Эксперты забрали осиное гнездо с места происшествия и устанавливают обстоятельства происшествия.