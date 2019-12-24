Китаец пытался переправить через российскую границу почти 80 кг волос

Российские пограничники задержали гражданина Китая, который пытался ввезти в страну необычный груз. В сумках у иностранца нашли 79 килограммов человеческих волос.

Содержимое багажа китаец не собирался декларировать, сообщило издание «Забайкальский рабочий» со ссылкой на пресс-службу Читинской таможни. Задержали его на таможенном посте МАПП Забайкальск.

По словам нарушителя, перевезти волосы из Китая его попросил знакомый. Они предназначались для изготовления париков и заколок из накладных волос.

В таможне подчеркнули, что партия крупная, а предназначение груза — явно коммерческое.

В отношении китайца открыли административное производство. Изъятый у него товар направили на экспертизу.