Происшествия 22 июня 2023, 14:16 Кислород официально кончился на батискафе «Титан» NBC: кислород на батискафе «Титан» закончился 22 июня в 14:08 YouTube

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На батискафе «Титан», который пропал в районе крушения «Титаника» в Атлантическом океане, закончился кислород. Прогнозы о том, что это произойдет в 14:08 по московскому времени (07:08 по времени восточного побережья США) публиковала ранее телекомпания NBC со ссылкой на береговую охрану Штатов.

Поисково-спасательную операцию в районе исчезновения аппарата продолжают. Ранее специалисты засекли некие шумы, приняв их за стуки с батискафа, но эти данные не подтвердились. Пока поиски не принесли никаких результатов.

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По данным Sky News, в батискафе находятся миллиардер из Великобритании Хэмиш Хардинг, основатель и президент OceanGate Expeditions Стоктон Раш, акванавт Поль-Анри Наржоле из Франции, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын.

Подводный аппарат начали искать еще 19 июня. Эксперты ранее высказали сомнения, что людей на борту «Титана» получится спасти.