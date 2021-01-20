Кишечную инфекцию выявили у 23 человек в школе-интернате в Хабаровске

«По поручению прокурора Хабаровска прокуратура Железнодорожного района проводит проверку в связи обнаружением острой кишечной инфекции среди воспитанников краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 2», — приводит агентство текст сообщения надзорного ведомства.

Инфекцию нашли у детей, у двух работников столовой и одного сотрудника школы. Прокуратура проверит работу должностных лиц интерната, которые отвечают за организацию питания воспитанников. После этого этого их действиям дадут правовую оценку. О состоянии подхвативших инфекцию информации нет.