20 января 2021, 07:27
Кишечную инфекцию выявили у 23 человек в школе-интернате в Хабаровске
У 20 воспитанников и трех сотрудников школы-интерната в Хабаровске выявили кишечную инфекцию. Специалисты сейчас устанавливают причину массового заболевания людей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на краевую прокуратуру.
«По поручению прокурора Хабаровска прокуратура Железнодорожного района проводит проверку в связи обнаружением острой кишечной инфекции среди воспитанников краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 2», — приводит агентство текст сообщения надзорного ведомства.
Инфекцию нашли у детей, у двух работников столовой и одного сотрудника школы. Прокуратура проверит работу должностных лиц интерната, которые отвечают за организацию питания воспитанников. После этого этого их действиям дадут правовую оценку. О состоянии подхвативших инфекцию информации нет.