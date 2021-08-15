Кишечную инфекцию нашли у 12 детей в лагере под Ярославлем

В детском лагере лечебно-оздоровительного комплекса «Сахареж» в Ярославской области отравились 12 детей, у них выявили кишечную палочку. Об этом сообщили на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Проверку по факту отравления людей в лагере, который является структурным подразделением дирекции социальной сферы Северной железной дороги (филиала ОАО «РЖД»), проводит Ярославская транспортная прокуратура. Проверяется соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Дети в лагере находятся под пристальным вниманием врачей. Прокуратура выяснит обстоятельства отравления, проверит результаты клинических исследований, даст оценку действиям должностных лиц и примет меры реагирования. Ситуация находится на личном контроле главы Северо-Западной транспортной прокуратуры Владимира Владимирова. Ранее 6 августа массовое отравление детей произошло в вагоне-ресторане пассажирского поезда Мурманск — Адлер. В больницах оказались 87 детей. Во вторник стало известно, что по этому делу задержаны директор, повар и официант поезда. В РЖД начали проводить собственное расследование.