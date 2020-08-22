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    22 августа 2020, 16:29

    Кирпичный завод загорелся в Башкирии

    Анатолий Минкин

    Кровля кирпичного завода загорелась в башкирском городе Давлеканово. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, пожару присвоили повышенный ранг сложности.

    По данным ведомства, огонь распространился на площади шесть тысяч квадратных метров.

    «Поступило сообщение о пожаре на кирпичном заводе по улице Рабочей в городе Давлеканово. На место по повышенному рангу пожара направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

    На опубликованных фотографиях с места событий видно, что над горящим зданием поднимаются густые клубы черного дыма.

    Кирпичный завод загорелся в Башкирии | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан

    К ликвидации пожара привлекли 46 человек и 16 единиц техники.

    Кирпичный завод загорелся в Башкирии | Изображение 2
    Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан

    Как сообщил, «Интерфакс», спасатели тушат огонь по нескольким направлениям. На место выехал начальник республиканского главка МЧС Марат Латыпов.

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