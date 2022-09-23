Кирпичный склад загорелся в Петербурге | 360°

Происшествия 23 сентября 2022, 19:57 Поделиться Telegram

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Viber Кирпичный склад загорелся в Петербурге

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Пожар произошел в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Там загорелся кирпичный склад. Об этом сообщил «Мэшсити» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по городу.

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Информация о пожаре поступила 23 сентября в 06:23. Загорелся кирпичный склад размерами 10×15 метров. В результате огонь охватил площадь в пять квадратных метров. Потушить пламя удалось через 40 минут. К тушению привлекли десять человек личного состава и две единицы спецтехники.

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