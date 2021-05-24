Кировчане устроили самосуд над пьяным водителем, который сбил четырех человек. Видео

В Кировской области жители Вятских Полян устроили самосуд над пьяным водителем, который сбил пешеходов. Толпа разгневанных горожан разбила ему машину.

Водителя местные жители пытались задержать возле бара-караоке. Они пинали по колесам его машины, бросали в автомобиль тяжелые предметы. Водитель Toyota Camry при попытке скрыться сбил еще одного пешехода. Позже машину с разбитыми стеклами нашли в лесу, водитель бросил ее и сбежал. Видео разборок выложили в социальных сетях.

Водитель иномарки, по данным портала «В городе Кирове», сбил четверых человек. Об этом изданию сообщили в МВД.

«Утром 23 мая в отдел МВД России „Вятскополянский“ поступило сообщение, что посетитель одного из кафе, управляя автомобилем, совершил наезд на посетителей этого же кафе, в результате чего были травмированы четыре человека. Во время аварии, когда водитель попытался скрыться, его автомобилю были нанесены повреждения гражданами, находившимися рядом с кафе», — сообщили в ведомстве.

Водителя задержали, в полиции подтвердили, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.