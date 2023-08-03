Происшествия 03 августа 2023, 12:50 Киргизия направила ноту в МИД России из-за нападения на таксиста в Москве Посольство Киргизии направило ноту в МИД РФ из-за избиения таксиста в Москве РИА «Новости»

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Посольство Киргизии направило официальную ноту в МИД России из-за нападения на таксиста в Москве. Об этом со ссылкой на пресс-службу киргизского внешнеполитического ведомства сообщил ТАСС.

По данным ведомства, на водителя такси, приехавшего работать в Москву из Киргизии, напали 18 июля.

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После этого пострадавший самостоятельно не обращался в посольство. Когда в соцсетях появилось видео преступления, дипмиссия начала работу, чтобы найти таксиста. Данные мужчины не привели.

По информации MSK1.ru, пострадавший водитель работает в Москве уже четвертый год, у него есть вид на жительство. ЧП с нападением произошло, когда он попросил пассажира не пить пиво в салоне. Мужчина отреагировал на это агрессивно и полез на таксиста с кулаками.

Источник издания отметил, что в автомобиле также находились две девушки и маленький ребенок. Они просили своего спутника остановиться, но их увещания ни к чему не привели.