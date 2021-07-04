С приходом самого жаркого месяца в году в разных точках планеты вспыхнули пожары. В других, наоборот, мощные ливни и наводнения. Горит Кипр и Якутия, вода заливает Крым. Подробности — в подборке «360».

Пожары на Кипре

Южную часть Кипра охватил масштабный лесной пожар. Власти назвали его самым страшным в истории острова и обратились за международной помощью. Находящиеся на месте британские военные уже активно участвуют в тушении огня, сообщила «Би-би-си».

Греция, Италия и Израиль направили на остров свои пожарные самолеты.

Последнюю неделю на Кипре стоит жара, температура приближается к 40 градусам. Разрушительный лесной пожар вспыхнул в субботу, 3 июля, вблизи деревни Аракапас в районе Лимасола. На следующий день огонь распространился к северо-востоку от курортного города. Сейчас огнем охвачено более 55 квадратных километров леса.

Жителей нескольких деревень эвакуировали. Обгорели десятки домов, некоторые огонь уничтожил полностью.

Власти подозревают, что причиной масштабного бедствия мог стать поджог. По словам местного жителя, он видел человека, который уезжал от деревни Аракапас примерно в то же время, когда разгорелся пожар. Полиция задержала 67-летнего подозреваемого.

Пожары в Якутии

В Якутии, по данным МЧС России, действуют 310 лесных пожаров. За минувшие сутки их площадь увеличилась на 190 тысяч гектаров. Она растет за счет действующих пожаров и прохождения грозовых фронтов.

Леса горят уже несколько недель. В зоне задымления находятся 19 населенных пунктов на территории Амгинского, Горного, Усть-Алданского, Таттинского, Томпонского, Кобяйского, Намского и Усть-Майского районов.

При задымлении спасатели рекомендуют по возможности находиться в помещении или использовать защитные маски.

С понедельника, 5 июля, в республике начнут вызывать искусственные осадки, чтобы справиться с пламенем в Горном районе. Верховой лесной пожар приблизился там на 1,5 километра к селу Кюерелях.

При этом, по данным якутского оперштаба, угроза населенным пунктам и объектам экономики на сегодняшний день отсутствует.

Вызывать дожди будут с помощью самолета Ан-26 «Циклон».

Дожди в Крыму

На изнывающий от засухи Крым обрушились сильные дожди. В Бахчисарайском районе за сутки выпало 113 миллиметров осадков, это две месячные нормы. Реки вышли из берегов, вода затопила по меньшей мере 50 частных домов. Одна жительница погибла, еще один пострадал.

Вода подтопила психоневрологический интернат. В районе сошло несколько селей.

В Ялте и Феодосии выпало столько дождей, сколько обычно бывает за месяц.

Штормовое предупреждение объявлено на полуострове 4 и 5 июля. По прогнозам синоптиков, дожди закончатся только в среду, 7 июля, после чего в регион вернется жара.

Извержение грязевого вулкана в Каспии

То что многие жители Баку приняли за взрыв на газодобывающей платформе в Каспийском море, по данным правительства Азербайджана было извержением грязевого вулкана.

«На морских платформах и промышленных объектах, находящихся под контролем SOCAR, аварий не было, работа продолжается в штатном режиме, сообщили в компании. „Есть подозрение, что причиной взрыва на море стало извержение грязевого вулкана“», — сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR.

В минэкологии Азербайджана подтвердили, что их специалисты предполагают, что пожар на Каспии связан с извержением вулкана.