Кипяток затопил улицу в Самаре из-за аварии на тепломагистрали

Серьезная авария произошла на тепломагистрали в Самаре. Там кипятком затопило улицу Ново-Садовую. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла утром 20 января. Из-за происшествия движение по улице Аминева перекрыли в обе стороны. По Ново-Садовой водителям пришлось передвигаться по воде.

Ответственными за случившееся назвали службы ПТС, которые управляли объектом. Последствия прорыва тепломагистрали необходимо ликвидировать в ближайшие сутки.

Очевидцы рассказали, что горячая вода покрыла трамвайные пути и близлежащие дворы. Из-за случившегося занятия в школе № 102 пришлось отменить.